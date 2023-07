Imprese: presidente Confimi Industria Piemonte, alleanza con Next4 mette al centro capitale umano, resilienza e tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’unione forte che permette di mettere al centro del pensiero il capitale umano, la resilienza e la tecnologia al servizio dell’impresa. Lo ha detto la presidente di Confimi Industria Piemonte, Hella Soraya Zanetti Colleoni, alla presentazione a Roma della nuova iniziativa di Confimi Industria Piemonte e Next4Production a sostegno dello sviluppo delle Pmi manifatturiere italiane. “Oggi viviamo una rivoluzione, la 5.0. Dalla rivoluzione industriale del fordismo non c’è stata una reale rivoluzione ulteriore. La Rev 4.0 è stata un’evoluzione di quella precedente. La Rev 5.0 oggi pone un cambiamento epocale in quanto oggi non pensiamo più a ottimizzare i processi di produzione ai fini dell’ottimizzazione dei costi e dell’aumento dei fatturati ma ragioniamo diversamente”, ha spiegato la presidente di Confimi Industria Piemonte. “Centralizziamo il nostro pensiero sull’ottimizzazione del benessere del capitale umano che lavora dentro le nostre imprese e utilizziamo la tecnologia per migliorare il loro benessere. Questo è un modo diverso di pensare e ho trovato in Next4 un ragionamento simile”, ha aggiunto. “Per questo la mia associazione datoriale, che rappresenta il Piemonte e le altre regioni intorno ha investito tempo e risorse umane per poter unire le forze a Next4 e portare a termine questo progetto”, ha proseguito Zanetti Colleoni. (Res)