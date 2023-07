Imprese: fondatore Next4, alleanza con Confimi Industria Piemonte vuole far nascere qualcosa di diverso e di frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Next4Production e Confimi Industria Piemonte stanno cercando di far nascere qualcosa di diverso, di nuovo, di frontiera. Lo ha detto Davide D’Arcangelo, fondatore di Next4, alla presentazione a Roma della nuova iniziativa di Confimi Industria Piemonte e Next4Production a sostegno dello sviluppo delle Pmi manifatturiere italiane. “Nella presidente di Confimi Industria Piemonte ho trovato qualcuno che non solo ha raccolto il sogno ma lo ha lanciato ancora più avanti. Siamo pronti a far nascere un venture capital dal territorio, dalle imprese, da coloro che tutti i giorni innovano e sanno che devono per forza innovare per essere competitivi”, ha spiegato D’Arcangelo. “Lo stiamo facendo mettendo a disposizione dell’economia reale finalmente la finanza, che spesso era distante. Da questo punto di vista noi avremo delle aziende che daranno per prime del lavoro alle startup, faranno nascere nel loro ecosistema intorno a loro delle startup e investiranno direttamente su queste startup. Per la prima volta la finanza fa nascere startup a cui dà lavoro, che consente di tenere qui i nostri talenti, e di cambiare il tessuto produttivo e di fare di nuovo di questo Paese un player della politica industriale europea e mondiale”, ha concluso D’Arcangelo. (Res)