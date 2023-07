Berlusconi: notaio Roveda, il testamento? Da me non saprete nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il notaio Arrigo Roveda, dal quale è depositato il testamento di Silvio Berlusconi, morto lo scorso 12 giugno è uscito dallo studio milanese di via Pagano dicendo ai cronisti presenti "è inutile stare qua, da me non saprete nulla. Non posso dire niente. Non saprete niente né oggi, né domani, né mai". Roveda è stato per decenni vicino al Cavaliere e proprio al notaio dello studio Rlcd, Berlusconi aveva deciso di affidare le sue ultime volontà pochi mesi prima del ricovero. (Rem)