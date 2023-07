Speciale difesa: Romania, premier Ciolacu vuole dispiegamento permanente di truppe tedesche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il primo ministro della Romania, Marcel Ciolacu, vuole che truppe tedesche siano dispiegate su base permanente nel proprio Paese, a seguito della guerra della Russia contro l'Ucraina. Come riferisce il quotidiano “Der Spiegel”, durante la conferenza stampa con il cancelliere Olaf Scholz che ha incontrato a Berlino, il capo del governo di Bucarest ha dichiarato: “Credo che dovrebbero esserci sempre reparti della Germania sul territorio della Romania”. In questo modo, Ciolacu ha risposto a una domanda in merito alle su aspettative in merito al prossimo vertice della Nato, in programma a Vilnius nelle giornate dell'11 e 12 luglio. Dalla capitale della Lituania, il 26 giugno, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius aveva dichiarato che la Germania dispiegherà una brigata dell'esercito su base permanente nello Stato del Baltico. L'obiettivo è contribuire al rafforzamento del fianco orientale dell'Alleanza atlantica a fronte dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, tra le questioni al centro del vertice della Nato di Vilnius. Al summit, verrà affrontata anche la presenza di truppe dell'Alleanza atlantica negli Stati membri del suo fronte est, come la Romania. Al riguardo, Ciolacu ha affermato: “Spero che presto avremo militari tedeschi sul territorio romeno su base permanente”. Da aprile scorso, sono presenti in questo Paese 1.500 effettivi della Nato, per la maggior parte francesi. Il 22 gennaio, il consiglio dei ministri franco-tedesco riunito a Parigi aveva deciso di sostenere la Romania e di rafforzare ulteriormente la presenza dell'Alleanza atlantica nel Paese. In tale prospettiva, la brigata formata da Francia e Germania terrà esercitazioni in Romania nel 2024. (Geb)