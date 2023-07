Speciale difesa: Medio Oriente, Forze difesa israeliane bombardano due siti nella Striscia Gaza dopo lancio razzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'alba, l'aviazione delle Forze di difesa israeliane (Idf) ha bombardato due postazioni nella Striscia di Gaza, dopo il lancio di almeno cinque razzi, tutti intercettati dal sistema di difesa Iron Dome. Intanto, le Idf hanno dichiarato conclusa l'operazione in Cisgiordania, ritirandosi dal campo profughi di Jenin, ma mantenendo la loro presenza alla periferia della città. Come riferiscono l'agenzia di stampa palestinese "Shehab" e il quotidiano israeliano "Times of Israel", le Idf hanno annunciato la morte di un militare a Jenin, il sergente David Yehuda Yitzhak. Secondo l'agenzia di stampa palestinese "Wafa", i due siti colpiti dall'aviazione militare israeliana, in quanto presunte postazioni del movimento di resistenza islamica Hamas, sono a Beit Lahiya, dove sono stati segnalati danni materiali ad abitazioni civili, e ad Al Baydar, dove non ci sono notizie né di danni, né di morti, né di feriti. Entrambe le località si trovano nel nord della Striscia di Gaza, da dove le Idf hanno individuato il lancio di razzi verso il sud di Israele, nell'area di Sderot. Intanto i militari israeliani hanno dichiarato conclusa l'operazione in Cisgiordania, iniziata lo scorso 3 luglio, ritirandosi dal campo profughi di Jenin, ma fermandosi alla periferia della città, dove fonti locali riferiscono, al contrario, dell'arrivo di rinforzi. Fonti locali hanno riferito all'agenzia di stampa palestinese "Quds Press" che la Difesa civile palestinese è entrata nel campo, avviando indagini approfondite sui danni materiali causati dall'operazione israeliana. (Res)