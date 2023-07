Speciale difesa: Siria, al via le esercitazioni congiunte delle Forze armate di Damasco e di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' previsto l'inizio delle esercitazioni militari congiunte delle Forze armate di Damasco e di Mosca in Siria. Lo ha reso noto il quotidiano panarabo di proprietà saudita "Al Sharq al Awsat", citando le agenzie di stampa russe. Le esercitazioni, che avranno la durata di sei giorni, riguarderanno l'aviazione, la difesa aerea e le operazioni di guerra elettronica, simulando una risposta ad "attacchi aerei nemici". Lo scorso 3 luglio, intanto, il ministro degli Affari esteri e degli espatriati della Siria, Faisal al Miqdad, durante una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Lavrov, ha elogiato il sostegno di Mosca "nella lotta contro il terrorismo e contro i diversi tentativi di minare la sovranità, l'indipedenza e l'integrità territoriale del Paese". Il capo della diplomazia siriana, inoltre, ha espresso soddisfazione per i risultati della cooperazione e del coordinamento tra Mosca e Damasco, nella gestione delle operazioni congiunte in Siria. (Res)