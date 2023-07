Speciale difesa: Ue, Crosetto, è tempo di andare oltre la "maggioranza Ursula"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista a "Repubblica" spiega che "la maggioranza che ha eletto Ursula von der Leyen è stata una maggioranza tecnica, non politica. Nata per necessità, in vitro, ha messo insieme storie politiche diverse. Questa maggioranza si è sclerotizzata e ha creato uno strano meccanismo, probabilmente involontario: una maggioranza ibrida che non ha più bisogno dei voti dei cittadini ma che raccoglie il consenso in base a opzioni politiche molto diverse e poi lo trasferisce in un unico calderone autoreferenziale". E quindi: "Bisogna andare oltre quella maggioranza e superarla perché l'effetto che si è creato è un distacco tra l'Ue e i suoi cittadini e popoli. I governi tecnici, non votati da nessuno, molto spesso alimentano situazioni di conflittualità sociale. Il progetto di Meloni e il nostro ingresso nei Conservatori nasce con questo obiettivo: permettere un'alternanza tra visioni politiche diverse, alternanza che si è persa per strada con danni per tutti". Nel 2019 si è trattato di un compromesso politico. E probabilmente ne servirà un altro nel 2024: "Il nostro progetto parte per mettere insieme popolari e conservatori. È un'idea rivoluzionaria che obbligherebbe l'intero sistema politico europeo a una evoluzione positiva. Se poi non sarà possibile, se mancheranno i numeri, allora - partendo da questa base - ragioneremo di un allargamento. Ma è inutile farlo o cercarlo oggi. Se servirà, lo si farà. A bocce ferme". (Res)