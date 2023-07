Sardegna: a Sant'Antioco un'ordinanza del sindaco vieta di consumare pasti in spiaggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle spiagge di Sant'Antioco nel Sulcis sarà vietato fare picnic o consumare pasti di qualsiasi natura, montare tende o fare assembramenti di ombrelloni, usare le pietre come ancoraggi contro il vento. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco Ignazio Locci che dispone, olttre al divieto diabbandono dei rifiuti e all'obbligo di utilizzo di contenitori o sacchetti monouso non compostabili, anche il divieto di mangiare in spiaggia. Il divieto, come ha chiarito il sindaco della cittadina sulcitana, i pranzi con assembramenti di persone sotto tende e ombrelloni con ttavolini e sedie ma non per la consumazione di gelati, panini o piccoli pasti. La sanzione va dai 25 euro ai 500 euro. “E' una questione di pulizia e di sicurezza”, ha puntualizzato il primo cittadino. (Rsc)