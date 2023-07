Mafie: Spagna, smantellata organizzazione dedita a traffico di cocaina tra Brasile ed Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia civil spagnola, in collaborazione con Europol, e la Polizia portoghese e brasiliana, ha smantellato un'organizzazione internazionale che inviava grandi quantità di cocaina dal Brasile e la distribuiva in Europa attraverso la Spagna e il Portogallo. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press". L'operazione, chiamata "Terminus", ha portato all'arresto di 24 persone e al sequestro di 803 chili di droga. L'organizzazione criminale era strutturata in una rete divisa in cellule indipendenti guidate che nascondeva la droga proveniente dal Paese sudamericano nella provincia di Malaga per poi essere trasportarla in veicoli con doppio fondo nei Paesi Baschi e in Cantabria, da dove veniva infine distribuita ai Paesi europei. Oltre alla cocaina sono stati sequestrati 1,7 chilogrammi di metanfetamina, 60 chilogrammi di hashish, 116.680 euro in contanti, cinque armi da fuoco semiautomatiche, munizioni e altre armi da taglio. Allo stesso modo, è stata smantellata la struttura finanziaria dell'organizzazione, che era guidata da una persona esperta nel creare società con attività fittizie attraverso prestanome, ottenendo così linee di credito milionarie con le banche con cui finanziavano le loro operazioni di narcotraffico. Inoltre, sono stati sequestrati in Spagna 7 immobili e 12 veicoli di lusso per un valore di 2,5 milioni di euro. (Spm)