Tre Mari: incaricato d'affari Usa Crowley, iniziativa incoraggia gli investimenti

- L'Iniziativa dei tre mari incoraggia gli investimenti nello sviluppo della connettività e gli Stati Uniti hanno sostenuto la piattaforma fin da subito. Lo ha detto l'incaricato d'affari ad interim dell'ambasciata statunitense in Italia, Shawn Crowley, durante la presentazione dell'evento dell'Iniziativa dei Tre Mari "Opportunità d'affari per colmare le lacune della connettività tra nord e sud". Il funzionario degli Usa ha evidenziato l'utilità del summit e del Business forum in programma a Bucarest il 6 e 7 settembre, aggiungendo che "come ha detto Blinken (Segretario di Stato Usa) l'Iniziativa è importante anche per rafforzare la resilienza degli alleati Nato sul fianco orientale". (Res)