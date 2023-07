Italia-Marocco: ministro Esteri Bourita in visita a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri, della Cooperazione africana e dei marocchini residenti all'estero, Nasser Bourita, si trova quest’oggi in visita ufficiale in Italia. Il capo della diplomazia marocchina dovrebbe incontrare questo pomeriggio alla Farnesina il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Bourita dovrebbe proseguire poi un tour europeo che lo porterà domani a Berlino, in Germania. Il Marocco è per l’Italia un Paese strategico nella regione mediterranea in ragione della sua stabilità politica e delle favorevoli previsioni di crescita economica, che rappresentano un’eccellenza nell’intera regione. Da un punto di vista economico e commerciale, il Marocco offre numerose opportunità per le imprese in termini di investimento. Non solo. Rabat resta impegnata nel consolidamento del suo ruolo di porta d’accesso all’Africa, confermandosi tra i leader dell’investimento nel continente. Il Regno è parte di 56 accordi di libero scambio e ha consolidato negli anni le proprie posizioni in Africa Occidentale e Centrale ed avviato nuove partnership nella regione orientale del continente. Da sottolineare, inoltre, che la comunità marocchina d’Italia è la terza più grande d’Europa, dopo quella spagnola e francese, e la prima comunità extra Ue in Italia: conta 397.889 individui secondo gli ultimi dati disponibili del 2021. (Res)