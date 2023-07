Ucraina-Russia: Stato maggiore di Kiev, autorità russe si preparano per difesa di Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità russe della Crimea si stanno attivamente preparando per la difesa. E' quanto ha detto il capo della direzione operativa principale dello Stato maggiore ucraino, Oleksiy Gromov, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ukrinform". "Nella Crimea temporaneamente occupata, il nemico si sta attivamente preparando per la difesa: la costruzione di fortificazioni nel nord della penisola è quasi completata, viene creato un sistema di difesa antisbarco sulla costa nord-occidentale e occidentale della Crimea", ha affermato Gromov aggiungendo che il comando ucraino prevede "un grande afflusso di persone che cercheranno di lasciare la Crimea dopo che i soldati ucraini si avvicineranno agli istmi di Perekop e Chongar". (Kiu)