Piemonte: Confesercenti, aumentano i redditi ma scendono i consumi per circa 600 milioni di euro

- Un tesoretto da 600 milioni di euro. E' quanto manca in termini di potenziali consumi secondo Confesercenti in Piemonte. Con il rallentamento dell'inflazione e la ripresa del mercato del lavoro sono aumentati i redditi e l'occupazione, ma allo stesso tempo i consumi sono scesi. "A ben vedere – ha affermato Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti – si tratta delle facce della stessa medaglia: si risparmia perché si ha timore per il proprio futuro; quindi, il maggior reddito disponibile degli occupati o il reddito aggiuntivo di coloro che in questi mesi hanno trovato un’occupazione solo in minima parte viene speso, tanto che la propensione al consumo si è ridotta di 2,3 punti. Pur in calo, l’inflazione picchia ancora duro; e, in ogni caso, la sua minor crescita non significa che i prezzi, aumentati negli ultimi mesi, ora siano più bassi. (segue) (Rpi)