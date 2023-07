Piemonte: Confesercenti, aumentano i redditi ma scendono i consumi per circa 600 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è da temere, anzi, che nel prossimo futuro la spesa delle famiglie possa essere ulteriormente frenata dall’ennesimo incremento dei tassi di interesse annunciato dalla Bce: già ora i mutui hanno raggiunto livelli proibitivi. E se, come è prevedibile, gli alti tassi deprimeranno l’economia, scordiamoci anche quel po’ di maggiore occupazione che si è registrata in questi mesi. Tutto ciò non potrà non avere ripercussioni sul piccolo commercio. Finora gli operatori hanno il più possibile limitato gli aumenti, rinunciando a una parte del guadagno, con l’obiettivo di conservare quote di mercato e di non gravare troppo sulla clientela. Ma ciò non potrà durare a lungo senza mettere in pericolo l’equilibrio economico di molte imprese. Commercianti e consumatori sono sulla stessa barca: ci aspettiamo dalla politica interventi incisivi di sostegno ai redditi e di riduzione del carico fiscale. Ne va del futuro della nostra economia e della coesione sociale", ha concluso Banchieri. (Rpi)