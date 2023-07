Ambiente: Palermo (Acea), manca rete idrica integrata, adeguare infrastruttura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo una rete del gas, abbiamo una rete elettrica, ma non abbiamo una rete idrica integrata. Lo ha detto l'amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, nel corso della tavola rotonda "Il piano Invasi multifunzionale è un'opportunità per il Paese" all'interno dell'assemblea nazionale Anbi. "Noi avevamo investito tanto all'inizio, ma c'è stato un cambiamento climatico evidentemente, quindi piove in maniera diversa in luoghi diversi del Paese, e non c'è stato un adeguamento infrastrutturale a questi cambiamenti - ha aggiunto Palermo -. C'è stata una crescita demografica e industriale, quindi l'uso è aumentato, ma l'infrastruttura non è stata adeguata. Anche sulla stessa Roma, con cui stiamo partendo col più grosso progetto infrastrutturale dell'idrico d'Italia da 1,2 miliardi, ma il 30 per cento dell'acqua di Roma proviene da un acquedotto di derivazione romana, quindi occorre una riflessione", ha concluso Palermo. (Rer)