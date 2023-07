Sanità: Mattia (Pd), nel Lazio destra ha coda di paglia, scarica colpe su giunta precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "quant'è lunga la coda di paglia della destra sulla sanita? Bravi a scaricare e a giustificare le conseguenze negative del proprio immobilismo sul governo precedente, ancora più bravi ad appropriarsi dei meriti del centro sinistra". Lo scrive su Facebook la consigliera del Pd alla Regione Lazio, Eleonora Mattia. "Questo è il copione proposto periodicamente dal governo di destra, a livello nazionale così come nel Lazio, questa è la narrazione portata ancora una volta in scena ieri in Regione Lazio da Lega e Fratelli d’Italia a proposito delle condizioni della sanità regionale. Con una mia interrogazione ho infatti chiesto al Presidente Rocca, che ha la delega alla sanità, di intervenire affinché l’Asl Roma 5 fosse finalmente dotata di un macchinario per la risonanza magnetica, visto che a oggi nel Lazio è l’unica Asl a esserne priva, nonostante la presenza dei cinque Poli Ospedalieri di Tivoli, Colleferro, Monterotondo, Palestrina, Subiaco, di due Case della Salute e delle relative Rems, con grave disagio per i cittadini residenti che per accedere al servizio sono costretti a rivolgersi a strutture lontane, fuori dal territorio della Asl di riferimento, o a strutture private non sempre nelle possibilità di tutti", spiega Mattia. (segue) (Com)