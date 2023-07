Sanità: Mattia (Pd), nel Lazio destra ha coda di paglia, scarica colpe su giunta precedente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Subito si sono alzate le forze di maggioranza sospinti dalle loro code di paglia - prosegue Mattia -. Prima è arrivata la Lega, dicendo che è stata colpa della precedente Giunta Zingaretti, poi Fratelli d’Italia, elogiando gli interventi in favore dell’ospedale di Colleferro con il nuovo reparto Ortopedia e i lavori di ristrutturazione del pronto soccorso avviati 'grazie al Presidente Rocca'. Alla Lega basterebbe ricordare che proprio durante la Giunta Zingaretti, come risulta dalla deliberazione pubblicata dalla stessa Asl Roma 5 lo scorso febbraio, in tutti gli ospedali del territorio sono state installate dal 2020 cinque nuove tomografie computerizzate; motivo per cui la richiesta di maggiore strumentazione avanzata in precedenza, nel maggio 2019, è stata ridimensionata a sole due risonanze magnetiche, una per l’ospedale di Colleferro e l’altra per quello di Tivoli. Bisognava insomma completare l’opera cominciata - sottolinea la consigliera del Pd -. Ma poi a marzo è arrivata la destra e tutto si è fermato. Riguardo a Fratelli d’Italia, che si vanta dei lavori di ristrutturazione del pronto soccorso e dell’apertura del nuovo reparto di ortopedia presso l’Ospedale di Colleferro ‘Leopoldo Parodi Delfino’, come segno di un 'cambio di passo tangibile e fattivo della Giunta Rocca' - prosegue -, va ricordato che entrambi gli interventi sono invece frutto della precedente Giunta Zingaretti: i lavori per il nuovo reparto di ortopedia sono infatti partiti nel maggio 2022 e quelli per il pronto soccorso nell’ottobre dello stesso anno, ben prima che arrivasse la Giunta Rocca". (segue) (Com)