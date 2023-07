Sanità: Mattia (Pd), nel Lazio destra ha coda di paglia, scarica colpe su giunta precedente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quindi - conclude Mattia - al governo di destra dobbiamo dire: basta scuse! Basta fare scaricabarile sull’amministrazione precedente. La precedente Giunta di centro sinistra non è né la ‘bad company’ dei vostri insuccessi, del vostro immobilismo né il salvadanaio da cui attingere meriti di azioni già avviate, che vanno portate avanti, attuate e, laddove necessario, ulteriormente finanziate. Non solo sbandierate per poi essere lasciate a metà. Le chiacchiere stanno a zero. Restiamo in attesa di vedere risposte concrete". (Com)