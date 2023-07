© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia comprende la posizione dell’Italia sulla protezione dei confini e la condivide. Lo ha detto il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki al termine dell’incontro bilaterale con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Varsavia. "Dobbiamo intervenire nei Paesi del Nord Africa per fare in modo che altre centinaia di migliaia di migranti arrivino in Europa", ha aggiunto il premier. (Rin)