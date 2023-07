Imprese: Cuzzilla (Cida), competenze manageriali per affrontare transizione ecologica e digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servono competenze manageriali per affrontare la transizione ecologica e digitale. “Serve costruire un modello di sviluppo economico, sociale e ambientale condiviso, attivare competenze che in Cida ci sono e sono disponibili per il Paese”. Lo ha dichiarato il presidente della Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità (Cida), Stefano Cuzzilla, in occasione dell’assemblea generale 2023. “Nel reclutamento della dirigenza pubblica è fondamentale l’introduzione di elevate professionalità nella Pa, non solo di dirigenti pubblici ma anche di manager privati. Oggi la normativa prevede profili retributivi assolutamente inadeguati”, ha sottolineato Cuzzilla, che ha aggiunto: “Abbiamo delle debolezze croniche che ancora impediscono alla nostra economia di sfruttare le sue potenzialità: un sistema tributario complesso, eccesso di burocrazia, ripartenza delle scuole, mismatch tra domanda e offerta di lavoro”. (Rin)