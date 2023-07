I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senegal: Borrell, decisione presidente Sall di non ricandidarsi è da grande statista - L'Unione europea accoglie con favore la decisione del presidente senegalese Macky Sall di non candidarsi alle elezioni presidenziali del febbraio 2024. "Questa decisione, che contribuisce ad allentare le tensioni politiche e sociali, è quella di un grande statista ed è in linea con la lunga tradizione democratica del Senegal", si legge in una dichiarazione dell'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. "L'Ue accoglie con favore anche lo svolgimento del dialogo nazionale, che ha permesso di avviare un dialogo costruttivo con gran parte del mondo politico, della società civile e degli attori della comunità", continua Borrell nella nota. "L'Ue ribadisce la propria fiducia nelle istituzioni, nelle forze politiche e nel popolo senegalese affinché si preparino alle prossime elezioni in modo inclusivo e pacifico", conclude la nota. (segue) (Res)