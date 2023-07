I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congo-Kinshasa: al via missione di valutazione su operato forza regionale Eac - Ha preso il via nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc) una missione di valutazione istituita dalla Comunità dell'Africa orientale (Eac) per valutare l'operato della forza regionale schierata dal 2022 per combattere contro la ribellione dei gruppi armati, in particolare del Movimento 23 marzo (M23). La missione, riferiscono fonti citate dall'emittente "Rfi", era stata raccomandata dai leader dell'Eac in occasione dell'ultimo vertice che si è tenuto il 31 maggio scorso a Bujumbura, tuttavia è fortemente osteggiata dal governo di Kinshasa, che accusa la forza Eac di non rispettare il suo mandato. La missione è composta da ufficiali di ogni Stato impegnato sul campo (Kenya, Sud Sudan, Uganda e Burundi), oltre che da agenti congolesi, ed è guidata da un burundese, il generale Ignace Sibomana, che lunedì scorso ha incontrato il governatore del Nord Kivu, Constant Ndima. Secondo quanto riferito dalle stesse fonti, il team di valutazione resterà sul posto almeno fino all'8 luglio e presenterà un rapporto che, sempre secondo le raccomandazioni del vertice di Bujumbura, dovrà essere finalizzato entro l'inizio di settembre, in concomitanza con l'avvio delle discussioni su un possibile rinnovo per sei mesi del mandato della forza regionale Eac. (segue) (Res)