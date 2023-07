I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia: esercito subentra alle truppe dell'Unione africana in cinque settori su sei - L'esercito nazionale somalo (Sna) ha assunto la responsabilità della sicurezza in cinque dei sei settori in cui sono state dispiegate le truppe dell'Unione africana. Lo rende noto il ministero della Difesa di Mogadiscio, che afferma di aver apprezzato i "sacrifici" compiuti negli anni dalla missione dell'Ua e dai Paesi contributori (Burundi, Gibuti, Etiopia, Kenya e Uganda). La dichiarazione arriva dopo il previsto ritiro di 2 mila soldati dell'Ua, che in base al calendario concordato avrebbe dovuto iniziare entro il 30 giugno. La maggior parte delle basi militari finora consegnate si trovano nella regione del Basso Scebeli ed erano gestite dal contingente burundese della Missione di transizione dell'Unione africana in Somalia (Atmis). Altri 3 mila uomini dovrebbero partire entro la fine di settembre, con l'intera forza che dovrebbe lasciare la Somalia entro la fine del 2024. La missione Ua è presente dal 2007 in Somalia - fino al 2022 con il nome di Missione dell'Unione africana in Somalia (Amisom) - con il mandato di combattere il gruppo militante islamista al Shabaab. (Res)