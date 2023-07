© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: sondaggio, testa a testa Dabaiba-Gheddafi in caso di elezioni presidenziali - Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, otterrebbe il 34 per cento dei voti se le elezioni presidenziali in Libia dovessero tenersi domani. È quanto emerge da un sondaggio di opinione condotto nel mese di giugno dal centro di ricerca libico Diwan. Al secondo posto, secondo il sondaggio, si piazzerebbe Said al Islam Gheddafi, secondogenito del defunto rais libico Muammar Gheddafi, con il 28 per cento delle preferenze. Seguono poi il generale Khalifa Haftar, comandante in capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) e uomo forte della Cirenaica, con il 7 per cento e il principe Mohamed Senoussi, erede al trono libico in esilio a Londra, con il 6 per cento. Da notare che il 13 per cento degli intervistati ha detto di non sapere chi voterà, mentre il 4 per cento ha risposto di non voler votare per nessuno. (segue) (Res)