I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Libia-Tunisia: prevista la costruzione di nuove torri di controllo lungo i confine tra i due Paesi - Entro due mesi verranno realizzate delle nuove torri di controllo lungo il confine tra Tunisia e Libia. Lo ha detto il ministro dell'Interno del Governo di unità nazionale (Gun), Imed Trabelsi, in una conferenza stampa. Le torri saranno installate dal valico di Ras Jedir, che si trova sulla costa, fino al valico desertico di Uazzen, 1.500 chilometri più a sud. Trabelsi ha parlato anche di una "campagna di sicurezza" contro i migranti illegali e che è in corso "un coordinamento con il ministero del Lavoro per organizzare i lavoratori espatriati in Libia". Il ministro ha spiegato inoltre che è in corso una "cooperazione con i Paesi vicini e dell'Unione Europea per servire gli interessi della Libia nella lotta al contrabbando e ai flussi migratori clandestini". (segue) (Res)