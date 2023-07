I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: continuano gli scontri tra residenti e migranti subsahariani a Sfax - Sono ripresi nella notte gli scontri tra residenti tunisini e migranti provenienti dai Paesi subsahariani in alcuni quartieri della città di Sfax, in seguito alla sepoltura del cittadino tunisino, identificato come Nizar Amri, accoltellato lunedì, 3 luglio. L’episodio, dai contorni ancora nebulosi, rischia di innescare una nuova spirale di violenza nel Paese nordafricano più vicino alle coste dell’Italia, ormai prossimo al default finanziario secondo tutte le agenzie di rating. Alcuni video pubblicati sui social mostrano la deportazione di decine, se non centinaia, di migranti subsahariani che vengono fatti salire su camionette e autobus dalle forze di sicurezza tunisine, per essere poi presumibilmente portati al confine con la Libia. Altri filmati, la cui veridicità è però dubbia, mostrano decine di migranti subsahariani stesi a terra con le mani dietro la testa, circondati da una alcuni tunisini in abiti civili e armati di bastoni che gli intimano di rimanere sdraiati. Altri video e altre immagini mostrano atti di violenza - come il lancio di sassi, bombe incendiarie - e di barricate in mezzo alla strada. La stampa nordafricana riferisce che i manifestanti si sono riuniti per esprimere la loro rabbia, chiedendo alle autorità di intraprendere azioni urgenti per evacuare da Sfax i migranti subsahariani che si trovano illegalmente in Tunisia. (segue) (Res)