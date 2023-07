© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Tunisia, produzione greggio è scesa del 12 per cento nel 2022 - Il tasso di produzione di greggio in Tunisia ha raggiunto i 35,4 mila barili al giorno nel 2022, in calo rispetto ai 40,4 mila barili al giorno del 2021, registrando una diminuzione del 12,4 per cento. È quanto emerge da un rapporto dall'Osservatorio nazionale dell'energia e delle miniere pubblicato in esclusiva dal sito d'informazione "Tunisie Numerique". La raffinazione del petrolio greggio è diminuita da 1,61 milioni di tonnellate nel 2021 a 1,46 milioni di tonnellate nel 2022, pari a un calo del 9 per cento. Secondo lo stesso rapporto, la produzione nazionale di gas naturale è diminuita del 7 per cento nel 2022, a causa del continuo calo dell’output nei principali giacimenti. (Res)