Tunisia: continuano gli scontri tra residenti e migranti subsahariani a Sfax (3)

- Cresce dunque la tensione in Tunisia, dove la crisi economica, politica, sociale e migratoria diventa ogni giorno sempre più insostenibile. L’organizzazione non governativa “Alarm Phone” segnala che almeno 20 subsahariani arrestati a Sfax sono stati subito deportati in Libia dai militari tunisini e si trovano in mezzo al deserto, nella terra di nessuno, senza acqua, cibo e telefoni cellulari: ci sarebbero anche sei donne e una ragazza di 16 anni; due di loro sarebbero incinte e una necessiterebbe di cure mediche. Proprio ieri, Saied ha avuto un colloquio telefonico con il capo del Governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, incentrato in particolare sul fenomeno dell'immigrazione irregolare e sulla necessità di sforzi concertati per trovare soluzioni rapide al problema. Saied ha ricordato che "la soluzione non può che essere collettiva tra tutti i Paesi interessati, siano essi della sponda meridionale o settentrionale del Mediterraneo". Saied e Dabaiba hanno affrontato anche il tema delle relazioni bilaterali e la volontà comune di svilupparle ulteriormente in tutti i campi, superando tutti gli ostacoli, al fine di raggiungere le aspirazioni dei popoli in Tunisia, Libia e in altri Paesi della regione. (segue) (Tut)