Ue: Spagna, Corte giustizia revoca immunità parlamentare a Puigdemont e altri due leader catalani

- La Corte di giustiza dell'Unione europea (Cgue) ha deciso di revocare l'immunità parlamentare all'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, in una sentenza pubblicata oggi. La revoca riguarda anche gli eurodeputati Clara Ponsati e Toni Comin. Lo riferisce il quotidiano "El Pais". Questa sentenza permette, dunque, al giudice della Corte suprema spagnola, Pablo Llarena di riemettere un mandato d'arresto europeo per chiederne la consegna alla Spagna. Gli eurodeputati indipendentisti avevano chiesto, nel maggio 2021, alla Corte di Giustizia dell'Ue di annullare la decisione del Parlamento europeo di accettare, a larga maggioranza, la richiesta inviata dalla Corte Suprema di Madrid di poter agire contro di loro. La sentenza di oggi respinge l'appello dei politici catalani, che lamentavano una "persecuzione politica" e volevano recuperare in modo permanente la loro immunità, e lascia l'iniziativa di nuovo nelle mani della Corte Suprema spagnola, che può riattivare i mandati di arresto europei emessi contro di loro e che erano stati sospesi in attesa della decisione della giustizia europea. (Spm)