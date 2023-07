Sicurezza stradale: Salvini, spero che nuovo codice diventi legge in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo codice della strada “non è un codice punitivo, ma salva vita e mi auguro che diventi legge in autunno”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenendo alla trasmissione “Morning news”, su Canale5. “Le nuove norme prevedono che per i primi tre anni dal conseguimento della patente non sia permesso guidare fuori serie e suv”, ha aggiunto. “Ma l’appello che faccio è alle famiglie, chiedo loro di non affidare ai figli autoveicoli che non sono in grado di controllare e che possono portarli in ospedale”, ha concluso Salvini. (Rin)