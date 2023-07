Sud Sudan: presidente Kiir, elezioni generali si terranno nel 2024 come previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, ha dichiarato che le prime elezioni presidenziali della storia del Paese, a lungo rimandate, si terranno il prossimo anno come previsto e che lui sarà il candidato del suo partito, il Movimento di liberazione del popolo sudanese (Splm). Parlando durante un evento a cui hanno partecipato i sostenitori dell'Splm nella regione del Grande Bahr El Ghazal per formalizzare la sua candidatura, Kiir ha affermato la ferma intenzione di tenere elezioni credibili ed eque nel 2024. "Come membri del partito, lavoriamo sulla base del fatto che non ci sarà alcuna proroga del periodo di transizione e dobbiamo andare alle elezioni", ha detto, sottolineando che non ci saranno più proroghe del periodo di transizione una volta terminato nel 2024. Kiir ha quindi annunciato l'intenzione di lavorare a stretto contatto con le parti dell'accordo di pace per aprire la strada alle elezioni e raggiungere una stabilità permanente nel Paese, assicurando che il suo governo sta facendo tutto il possibile per garantire che tutti i processi cruciali per lo svolgimento delle elezioni siano messi in atto. "Sono profondamente toccato dal vostro sostegno e il vostro continuo sostegno al nostro storico partito mi dà fiducia che staremo insieme mentre ci dirigiamo verso le elezioni del prossimo anno", ha detto Kiir, che è stato l'unico presidente del Paese da quando lo ha portato all'indipendenza dal Sudan nel 2011. Nessun altro candidato ha finora dichiarato la propria candidatura, ma è probabile che si candiderà anche l'attuale primo vicepresidente Riek Machar, storico rivale di Kiir durante la guerra civile scoppiata nel 2013. Nell'agosto 2018 le due fazioni hanno firmato un accordo di condivisione del poter nel tentativo di porre fine alla guerra civile quinquennale, tuttavia il mandato del governo di transizione, che avrebbe dovuto concludersi nel 2022, è stato prorogato di due anni per consentire ai leader di completare le procedure per l'attuazione dell'accordo di pace. (Res)