Milano: Polizia arresta 20 enne per furto di orologi del valore di oltre 30 mila euro

- La Polizia di Stato, coordinata dal VII Dipartimento della Procura della Repubblica di Milano, ha arrestato sabato 1 luglio, un soggetto di etnia rom, gravemente indiziato di aver commesso una di una rapina ai danni di una coppia milanese. L’uomo, classe 2003, è stato rintracciato nella città di Modena grazie alla proficua collaborazione con la Squadra Mobile e l’U.P.G.S.P. della Questura modenese. Lo scorso 26 marzo, mentre i due coniugi entravano nel loro garage in viale Monte Santo sono stati aggrediti da due soggetti, i quali, trascinandoli fuori dall’auto e, poi, colpendoli con calci e pugni, hanno sottratto all’uomo, un orologio Rolex modello GMT Master in acciaio con quadrante blu e rosso, dal valore di circa 13 mila euro e, alla donna, un orologio Bulgari in oro con brillanti, con meccanismo a vista e con cinturino in coccodrillo blu, del valore di circa 20 mila euro. Le indagini svolte dagli agenti dalla Squadra Mobile milanese hanno permesso tramite un incrocio dei dati acquisiti dalle immagini di videosorveglianza e quelli emersi dall’analisi del traffico di celle telefoniche di identificare delle utenze “citofoniche” utili al prosieguo dell’indagini. Attraverso quest’ultime, successivamente, nonché per mezzo di mirati servizi di osservazione sparsi per la penisola con la collaborazione di vari uffici locali, si è potuti giungere all'identificazione degli autori per l’arrestato e per il suo complice, attivamente ricercato. Le indagini hanno evidenziato l’esistenza di un gruppo a composizione modulare di etnia rom molto attivo e mobile su buona parte del territorio italiano, seppure con frequenti rientri in Romania, avvezzo alla commissione di reati predatori senza, tuttavia, uno specifico modus operandi o un target predeterminato. (Com)