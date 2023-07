Ucraina: governatore di Nikopol, centrale nucleare di Zaporizhzhia opera regolarmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La centrale nucleare di Zaporizhzhia funziona in regime normale. E' quanto ha affermato il governatore della regione ucraina di Nikopol, Evgenij Evtushenko. "Al momento, la centrale nucleare di Zaporizhzhia sta operando in modalità regolare. Non sono stati registrati movimenti significativi del personale e attrezzature degli occupanti ", ha osservato Evtushenko su Telegram. Le informazioni sono state confermate anche dall'azienda statale ucraina che si occupa della gestione delle centrali nucleari Energoatom, secondo cui la situazione all'impianto "rimane stabile e controllata". (Kiu)