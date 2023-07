Sardegna: dossier Confartigianato, nell'Isola l’energia costa il 68 per cento in più rispetto al 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Confartigianato Imprese Sardegna, si sta delineando una attenuazione del peso della bolletta energetica nel primo trimestre. A marzo 2023, in Italia, i prezzi delle importazioni di energia scendono del 25,2 per cento su base annua, una tendenza in linea con la media Eurozona (-25,3 per cento). Una uniformità che si perde sul fronte dei costi di elettricità e gas per famiglie e imprese e porta ad una maggiore inflazione energetica per l’economia italiana. Ad aprile 2023 i prezzi dell’energia degli ultimi dodici mesi sono del 62,1 per cento superiori alla media del 2021, un divario di oltre venti punti superiore al +40,4 per cento della media Eurozona. In particolare, la dinamica dei prezzi di energia elettrica e gas è del 103,5 per cento, più del doppio del 51,8 per cento della media Uem. Il gap è molto severo per l’elettricità che negli ultimi dodici mesi registra un prezzo del 136,2 per cento superiore alla media del 2021, mentre per l’Eurozona il divario si ferma al 40,8 per cento”. “Anche valutando i più recenti livelli dei prezzi - sottolineano Lai e Serra -, nonostante nel corso della crisi esplosa con il conflitto in Ucraina le quotazioni delle importazioni siano salite meno rispetto agli altri paesi europei, l’economia italiana registra una maggiore turbolenza dei prezzi retail di energia elettrica e gas”. Infatti a marzo 2023 l’Italia importa energia con prezzi del 15,8 per cento superiori alla media del 2021 mentre la quotazione media dell’Eurozona rimane del 42,3 per cento superiori ai livelli del 2021. Il trend si inverte sul mercato al consumo: ad aprile 2023 i prezzi armonizzati dell’elettricità e gas in Italia sono dell’81,8 per cento superiori alla media del 2021, mentre in Eurozona il divario è dimezzato, pari ad un +43,4 per cento. “Le imprese e le famiglie sarde - concludono Presidente e Segretario - pur in una situazione di favore rispetto al resto del Paese, scontano oltre 25 punti percentuali in più nei confronti della media UE. Situazione che amplifica il gap di competitività esploso nella fase acuta della crisi energetica. Ancora una volta l’efficienza straordinaria che gli imprenditori artigiani isolano raggiungono all’interno dei loro laboratori si infrange sulla inefficienza esterna. Questa volta non si tratta di strade ma di una infrastruttura ancora più importante, l’energia”. (Rsc)