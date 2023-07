Nepal: giustizia di transizione, mandato commissioni competenti prorogato di sei mesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel luglio del 2022, sotto il governo di Sher Bahadur Deuba, è stato presentato un controverso disegno di riforma il cui iter si è concluso con la fine della legislatura. A marzo il governo Dahal ha depositato una nuova proposta di riforma. Il testo prevede una distinzione tra violazioni dei diritti umani e gravi violazioni dei diritti umani, cui corrisponde una distinzione tra reati amnistiabili o meno. Sulla definizione di gravità sono state sollevate perplessità. Come era già avvenuto nel precedente tentativo di riforma, la principale criticità è la possibilità di amnistia, con l’assenso delle vittime, per reati gravi come l’omicidio, la violenza sessuale, la tortura fisica e mentale e la custodia extragiudiziale. La commissione Legge, giustizia e diritti umani della Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento federale, ha formato una sottocommissione di undici membri incaricata di esaminare e preparare un rapporto sul disegno di riforma. (segue) (Inn)