Cultura: L’Orchestra giovanile Ayso vince il Festival di Vienna

- L’orchestra sinfonica giovanile Ayso Orchestra ha vinto per il secondo anno consecutivo il prestigioso concorso internazionale “Summa cum Laude” che si è svolto a Vienna tra il duomo di Santo Stefano e il Musikverein, tempio della musica classica. Lo ha reso noto la Farnesina. Ayso Orchestra, composta da musicisti con un’età media di 19 anni provenienti da numerosi conservatori italiani, si è confrontata con orchestre provenienti da tutto il mondo e ha ottenuto il primo premio nella categoria Orchestre sinfoniche giovanili. La direttrice Teresa Satalino ha dichiarato che “il lavoro di squadra produce ancora una volta ottimi risultati. La disciplina e la voglia di fare bene fa onore all’Italia”. Dopo la vittoria al Festival, l’orchestra si è esibita in concerto nelle sale dell’ambasciata d’Italia con musiche di Nino Rota ed Ennio Morricone. L’ambasciatore d’Italia in Austria, Stefano Beltrame, dopo essersi congratulato con i giovani orchestrali ha dichiarato che "ospitare l’Ayso in concerto a palazzo Metternich è il giusto riconoscimento del valore di questi ragazzi. L’ambasciata d’Italia è sempre aperta a promuovere l’eccellenza italiana soprattutto nel campo della musica che qui a Vienna è molto competitivo”.(Com)