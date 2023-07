Ue: Salvini, centrodestra non può preferire socialisti e Macron a Le Pen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- La Francia è sotto attacco da giorni “e mi chiedo come qualcuno di centrodestra possa preferire i socialisti o il presidente Emmanuel Macron ad una personalità solida come quella di Marine Le Pen. Io mi auguro che nessuno in Fratelli d'Italia e Forza Italia dica 'no' e preferisca una maggioranza Ursula”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenendo alla trasmissione “Morning news”, su Canale5. “A nome della Lega posso dire di volere un’Europa che rimetta al centro i lavoratori e non una in cui la Banca centrale europea alzi i costi”, ha concluso. (Rin)