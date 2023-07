Francia: continua a calare la tensione, 16 fermi questa notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a scendere la tensione in Francia, dove questa notte ci sono stati 16 fermi nell'ambito degli scontri scoppiati dopo la morte di Nahel, un 17enne che ha perso la vita durante un controllo stradale. Lo riferiscono i media francesi. Gli incendi nelle strade sono stati 116, mentre 70 auto sono state date alle fiamme. La procura di Marsiglia ha fatto sapere che un uomo di 27 anni ha perso la vita la notte tra il primo e il 2 luglio a causa di uno "shock violento a livello del torace" causato da un colpo di un fucile antisommossa caricato con pallottole di gomma semirigide. L'episodio è avvenuto a margine dei violenti scontri che erano in corso quella sera. Secondo la Procura, però, al momento non è possibile stabilire se la vittima fosse coinvolta nei disordini. Sul caso è stata aperta un'inchiesta. Questa mattina sarà presentata al Consiglio dei ministri la "legge di emergenza" annunciata dal presidente Emmanuel Macron che avrà il compito di accelerare la ricostruzione delle zone devastate dai disordini. La ministra delegata alle Piccole e medie imprese, Olivia Gregoire, ha annunciato che i saldi estivi saranno prolungati di una settimana, sino al primo agosto, proprio per aiutare gli esercenti che hanno subito danni a causa delle proteste. (segue) (Frp)