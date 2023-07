Francia: continua a calare la tensione, 16 fermi questa notte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, continua la polemica per la colletta lanciata su Internet dall'editorialista ultraconservatore Jean Messiha a favore dell'agente di polizia sospettato di aver ucciso il 17enne, che ha raccolto 1,6 milioni di euro. L'iniziativa in questi giorni ha creato un acceso dibattito, soprattutto perché la raccolta fondi per la famiglia del giovane che ha perso la vita ha raccolto circa 400 mila euro. Messiha, che è stato denunciato dalla famiglia di Nahel, ha fatto sapere che a sua volta sporgerà denuncia nei loro confronti. Il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, ha dichiarato all'emittente televisiva "Cnews" di non essere rimasto stupito dalla colletta lanciata a sostegno dell'agente, che attualmente si trova in stato di arresto. "Sono più sorpreso dal miliardo di euro di distruzioni che che dal milione di euro per la famiglia di qualcuno che ha servito al Repubblica", ha detto il presidente della formazione di estrema destra. (Frp)