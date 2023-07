Serbia: fonti stampa, russa Yandex prevede di raddoppiare numero dipendenti entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società russa Yandex, che possiede l'omonimo motore di ricerca, prevede di raddoppiare il numero di dipendenti in Serbia da mille a duemila entro la fine dell'anno. Lo ha dichiarato il servizio stampa dell'azienda, smentendo i timori che le sanzioni per la guerra in Ucraina potessero costringere il "Google russo" a spostare le sue operazioni altrove. Lo ha riferito la stampa locale. "Abbiamo scelto la Serbia come sede per aprire un ufficio a causa delle dimensioni della nostra presenza, di un ambiente imprenditoriale favorevole e di un forte talento locale. Siamo costantemente alla ricerca di professionisti qualificati e siamo pronti a fornire opportunità di lavoro alla popolazione locale così come agli espatriati", ha fatto sapere l'azienda. Alla notizia data dal governo serbo dell'apertura di un centro di sviluppo di Yandex nell'autunno dell'anno scorso, era stato detto che la compagnia avrebbe impiegato "più di 800 ingegneri" e il primo ministro Ana Brnabic aveva valutato questa cosa come "un forte sostegno" alla crescita economica del Paese. A metà giugno i rappresentanti della società hanno incontrato il sindaco di Belgrado, Aleksandar Sapic, per discutere lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture di trasporto della capitale serba. (Seb)