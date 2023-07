Migranti: Turchia, arrestati 353 “irregolari” con operazione in dieci distretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della città di Istanbul, in Turchia, ha arrestato 353 “migranti irregolari” dopo aver condotto una serie di operazioni in dieci distretti del Paese. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa turca "Anadolu", secondo cui i distretti interessati sono Uskudar, Kucukcekmece, Beykoz, Sariyer, Bakirkoy, Esenler, Kagithane, Bahcelievler, Umraniye e Gungoren. Nel corso delle operazioni, sono state inoltre effettuate ispezioni su un totale di 26 imbarcazioni turistiche e sono stati verificati i documenti di 1.433 cittadini stranieri. Le indagini sono state condotte dal dipartimento anti-immigrazione clandestina e di frontiera della polizia di Istanbul, in collaborazione con l'ufficio del porto marittimo e i dipartimenti di polizia distrettuale. Dopo aver espletato le procedure previste dalle autorità turche, i migranti saranno trasferiti al Centro provinciale per l'immigrazione. (Tua)