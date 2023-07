Medio Oriente: Unicef, preoccupazione per “escalation di violenza in Cisgiordania”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Fondo delle Nazioni unite per l’infanzia (Unicef) è profondamente preoccupato per la recente escalation di violenza a Jenin, in Cisgiordania. Secondo le ultime notizie, due giorni fa almeno tre bambini sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti, mentre centinaia di famiglie sono state sfollate a causa degli scontri in corso. Nel campo profughi locale, i servizi essenziali, come l'acqua e l'elettricità, sono interrotti”. Lo ha dichiarato Adele Khodr, direttore regionale dell'Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa, in un comunicato stampa diffuso questa mattina. (segue) (Com)