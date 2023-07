Medio Oriente: Unicef, preoccupazione per “escalation di violenza in Cisgiordania” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Negli ultimi due anni, i bambini hanno assistito a ricorrenti cicli di violenza, con tre escalation nella Striscia di Gaza e dintorni e numerosi incidenti legati al conflitto in Cisgiordania, compresa Gerusalemme est. L'Unicef è particolarmente preoccupato per l'aumento della violenza in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est. Dall'inizio del 2023, sono stati uccisi 33 bambini, 27 palestinesi e sei israeliani. Questi numeri sono quasi pari a quelli dell'intero anno 2022, che era già stato considerato l'anno più letale per i bambini in Cisgiordania dal 2004”, continua il comunicato. (segue) (Com)