Medio Oriente: Unicef, preoccupazione per “escalation di violenza in Cisgiordania” (4)

- Il comunicato si conclude sottolineando che “gravi violazioni contro i bambini, tra cui uccisioni e mutilazioni, sono inaccettabili. L'Unicef esorta tutte le parti a garantire ai bambini la protezione speciale a cui hanno diritto, a proteggere il loro diritto alla vita e ad astenersi dall'usare la violenza, soprattutto contro i bambini, indipendentemente da chi siano o dove si trovino. Porre fine alle violenze ricorrenti è il modo migliore per garantire che i bambini possano crescere in pace e sicurezza". (Com)