Lecco: uomo di 53 anni muore in incidente con la moto a Calco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 53 anni è morto in un incidente stradale questa mattina, poco prima della nove a Calco, in provincia di Lecco. L'uomo stava percorrendo via nuova provinciale a bordo della sua moto quando, per cause ancora da stabilire, si è scontrato con un'auto. Il motociclista è stato trovato incastrato sotto il veicolo, ma per lui non c'è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto fare altro che verificare il decesso sul posto. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri che dovranno verificare la dinamica dell'incidente. (Com)