Russia: premier Mishustin, inflazione al 3,4 per cento su base annua a giugno

- Lo scorso giugno l'inflazione in Russia ha registrato il 3,4 per cento su base annua. Lo ha reso noto il primo ministro russo, Mikhail Mishustin. Parlando ad un incontro con il presidente russo, Vladimir Putin, il premier ha aggiunto che si prevede che nel 2023 il tasso dell'inflazione non supererà il 5 per cento. Mishustin ha spiegato che le autorità russe hanno introdotto uno speciale sistema di monitoraggio dei prezzi, che riguarda principalmente il paniere alimentare. (Rum)