Credito: Patuelli (Abi), rischi e sfide per le banche non finiscono mai

- I rischi e le sfide per le banche non finiscono mai. Lo ha detto il presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi), Antonio Patuelli, intervenendo all'Assemblea 2023. "La lotta all'inflazione - ha sottolineato - è la priorità non solo delle banche centrali. Sono evidenti i rischi per il credito a imprese e famiglie, che in dieci anni di tassi a zero spesso non avevano previsto i rapidi aumenti dei tassi e le induzioni di liquidità", ha aggiunto.(Rin)