- Le banche in Italia "mantengono quasi i due terzi dei mutui a tasso fisso, con tassi di raccolta in continuo aumento, e su richiesta possono allungare la durata dei mutui per chi è in regola con i pagamenti". Lo ha detto il presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi), Antonio Patuelli, intervenendo all'Assemblea 2023.(Rin)