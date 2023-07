Kosovo-Serbia: Consiglio Ue chiede immediato calo tensioni e nuove elezioni municipali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo condanna i recenti episodi di violenza nel nord del Kosovo e chiede un'immediata attenuazione della situazione, sulla base degli elementi chiave già delineati dall'Unione europea il 3 giugno 2023. È quanto si legge nelle conclusioni adottate dai leader Ue nella seconda giornata di vertice Ue in corso a Bruxelles. "Le parti dovrebbero creare le condizioni per elezioni anticipate in tutti e quattro i comuni del nord del Kosovo. La mancata attenuazione delle tensioni avrà conseguenze negative", si legge ancora nel documento approvato. "È essenziale che proseguano il dialogo facilitato dall'Ue, guidato dall'Alto rappresentante, e la rapida attuazione dell'Accordo sul percorso di normalizzazione e del relativo Allegato di attuazione. Ciò include l'istituzione dell'Associazione/Comunità dei Comuni a maggioranza serba", conclude il testo. (Beb)