Kosovo: al via domani esercitazione di Kfor nell'area occidentale del Paese

- Il comando regionale occidentale della missione Kfor (Rc-W) condurrà un'esercitazione militare di routine nella parte occidentale del Kosovo dal 4 al 6 luglio. Lo riferisce un comunicato della missione della Nato in Kosovo. L'attività di addestramento sarà condotta dal contingente multinazionale dell'Rc-W e migliorerà la prontezza e la preparazione delle unità. Militari e veicoli della Kfor saranno schierati nei comuni di Istok/Istog, Strpce/Shterpce, Mamusa/Mamushe, Decane/Decan, Djakovica/Gjakove., Dragas/Dragash, Elez Han/Hani i Elezit e Kacanik. Le attività di addestramento comprenderanno spostamenti diurni e notturni a terra e voli in elicottero sui comuni di Djakovica/Gjakove, Strpce/Shtrpce e Mamusa/Mamushe. I convogli di mezzi pesanti transiteranno lungo le strade primarie e secondarie all'interno della regione. La Kfor conduce tali esercitazioni di routine a scopo di prova e di addestramento per fornire una risposta tempestiva e sicura. Kfor cerca di garantire un impatto minimo sulla popolazione civile e limitare qualsiasi interruzione delle attività commerciali. La Kfor è quotidianamente concentrata sull'attuazione del suo mandato – basato sulla Risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – per fornire un ambiente sicuro e libertà di movimento, a beneficio di tutte le comunità che vivono in Kosovo. (Com)